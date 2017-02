LIZA-ENRIQUE, HUMIHIYAW ANG SEXUAL TENSION!

Ang ‘sexual tension’ sa pagitan nina Liza Soberano at Enrique Gil ang ­madalas naming marinig ngayon at dahil lang ‘yon sa titigan nilang ­dalawa, sa movie ng Star Cinema na My Ex and Whys.

Makikita nga kasi sa trailer na nasa isang madilim na lugar sila, nagtiti­tigan at palalabasin nila na may bonggang ‘ganap’ sa kanila, na maririnig ng mga ­kasamahan nila.

May eksena rin na nasa kama sila at feeling drunk nga si Liza at nasa ibabaw niya si Enrique. Sa titigan pa lang nila, kasunod ang mga linya ni Liza na ‘Bakit ikaw pa rin?’ ay mararamdaman mo nga ang ‘sexual tension’ na ‘yon.

Anyway, matapos nga ang isang taong hindi pagtatambal sa pelikula, muli ngang nagsama sa isang light ngunit relatable film ang dalawa.

Na sabi nga ni Enrique, mas “more mature na relationship” ng mga ­karakter nila.

Sabi ni Enrique, isang dating playboy na nagbago na ang role niya.

“Ang story ay kung paano ko ipo-prove sa ex-girlfriend ko na nagbago na ako,” dagdag niya.

Si Liza naman ang ex-girlfriend ni Gio na si Cali.

“I’m a blogger in the movie, very modern ang character ko. Also, I’m the type of person na parang takot ma-in love, scared to fall in love again kasi she might be hurt all over again,” tsika ni Liza.

Sigurado raw makaka-relate ang mga manonood sa kanilang mga karakter, lalo na at ang karamihan sa kanilang mga eksena ay base sa tunay na karanasan ng iba’t ibang tao.

Ang My Ex and Whys ay tungkol sa kuwento ng blogger na si Cali na ­nangangarap na maging media influencer. Magiging usap-usapan sa social ­media ang kaniyang sumisikat na blog at magiging viral matapos ang pagpa­palitan nila ng mensahe ng social media user na si @DahilListBoy. Hindi ­naman nag­dalawang-isip si Cali na kunin ang oportunidad na ito at nagdesisyong maki­pagkita sa binata.





Pero maso-sorpresa siya dahil ang lalaki palang iyon ay ang ex-boyfriend ­niyang si Gio na minsan na siyang sinaktan at muling nagbabalik para itama ang kaniyang pagkakamali noong sila ay magkarelasyon pa.

“We asked guys about different situations in relationships, and kung bakit nga ba nambababae ang lalaki,” sabi pa rin ni Liza, na nagtungo pa talaga sa ­Korea para mag-shooting doon, sa direksyon ni Cathy Garcia-Molina.

Anyway, mapapanood ang movie sa sa labas ng mga panguna­hing bansa sa mundo via TFC@theMovies: UAE, Qatar, Bahrain at Oman sa February 16; February 17 sa U.S. at Canada; February 18 at 19 sa United Kingdom; February 19 sa Vienna sa Austria; Milan at Rome sa Italy; Malta; at Madrid at Barcelona sa Spain; February 23 sa Papua New Guinea at February 24 sa Saipan; at March 5 sa Hong Kong.