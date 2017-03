‘License to Kill’ ng Duterte admin

Latest News as of 6:15 pm

Muling kinalampag ng international human rights watchdog ang walang pakundangang patayan sa Pilipinas sa ilalim ng ‘war on drugs’ ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa inilabas na 124-pahinang report ng New York-based na Human Rights Watch (HRW) na may titulong ‘License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s War on Drugs’, inisa-isa ng grupo ang marahas at hindi makatarungang patayan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

Ayon sa grupo, kailangang managot ng pangulo sa mga nagaganap na extrajudicial killings na maituturing na isang crime against humanity lalo na ang kilabot na vigilante killings

Inihalimbawa ng grupo ang pagkakasangkot ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) sa ‘pagtatanim’ ng ebidensya sa mga crimes scenes upang ma-justify ang kampanya sa war on drugs.

“[Duterte’s] first six months has been a human rights calamity for the Philippines,” giit ng grupo.

Sa nakalap na datos ng grupo, simula noong 2016 ay nasa mahigit 7,000 katao na umano ang napapatay sa police operations ng PNP sa war on drugs at karamihan sa mga napapatay ay mga mahihirap.

Inakusahan din ng grupo ang mga tauhan ng PNP na nasa likod ng vigilante killings.

“The police involved in the killings operate out of uniform and wear civilian clothes that resemble those of the unidentified gunmen. I think we should subject the police to a reality test,” hamon ng grupo.