LIBRENG SAKAY KASADO

Dahil sa bantang tigil-pasada ng mga jeep bukas, araw ng Lunes, ikinasa na rin ng Department of Transportation (DOTr) ang pag-arangkada ng libreng sakay sa mga lugar na maaapektuhan o mapaparalisa ng naturang transport strike.

Matatandaang nag-anunsyo ng welga ang ilang grupo ng jeepney operators at drivers na isasagawa bukas, Peb­rero 6, upang iprotesta ang plano ng gobyernong Duterte na i-phase out ang mga lumang jeep sa kalye bilang bahagi ng solusyon sa problema ng trapiko at unti-unti itong palitan ng e-jeep o electronic jeepney.

Ang pagkakaloob ng serbisyong libreng sakay sa publiko ay inihayag kahapon ni DOTr Sec. Arthur Tugade kasabay ng binuong Joint Quick Response Team (JQRT).

Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na sa mga bus lamang na pag-aari ng gobyerno libre ang sakay at maging sa ipapakalat na 6×6 military trucks pero sa mga pribadong bus ay mayroong bayad ang pagsakay.

Magpapakalat din ng 4,800 mga pulis, sundalo, mga kawani at opisyal (na ang ilan ay nakasibilyan) ng DOTr, Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), Metro Manila Development Authority (MMDA), Department of Public Works and Highways (DPWH) at Office of Transportation Security (OTS) para mangalaga ng trapiko at magdisiplina sa mga welgistang tsuper at operators.

Maging ang Philippine Coast Guard (PCG) ay magbabantay sa mga ferry boats sa Pasig River na magiging alternatibong transportasyon din ng maii-stranded na mga pasahero.