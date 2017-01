Libreng kolehiyo, isasabatas

By Boyet

Kahit P8 bilyon na ang nakalaan para sa libreng tuition sa mga mag-aaral sa State Universities and Colleges (SUCs) ngayong taon, titiyakin naman ng Senado ang taunang budget nito sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukala hinggil dito.

Sa isinagawang caucus ng mga senador nitong Miyerkules ng gabi upang desisyunan ang mga panukalang batas na mauuna sa pilahan sa pagbabalik ng sesyon ngayong Lunes, isa ang panukalang ‘Free Higher Education for All’ sa mga napagkasunduan na agarang aprobahan ng Senado.

Ang budget para sa libreng edukasyon sa kolehiyo ngayong taon ay naisakatuparan lang matapos na ilipat ni Sen. Panfilo Lacson sa Commission on Higher Education (CHED) ang P8.3 bilyong pork barrel fund ng walong kongresista sa Department of Public Works and Highways (DPWH).