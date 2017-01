Liberal Party, pang balanse

By Boyet Jadulco

Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga senador na kasapi ng Liberal Party (LP) kung kaya’t hindi pabor si Sen. Panfilo Lacson na sipain sila sa majority coalition ng Senado.

Ayon kay Lacson, hindi maganda sa mata ng publiko na makita na magkakaalyado ang nagdedebate sa isang panukalang batas o resolusyon.

“Mas mainam naroon sila kasi pag nag-deli­berate at interpellate sa floor mainam ang ‘di isang boses. Mas maganda may ibang view na narinig. Ang nagpo-provide noon ang kasamahan namin sa mayorya na member ng LP especially si dating Senate President Franklin Drilon,” paliwanag ni Lacson.

Aniya, malaki ang kontribusyon ni Drilon sa law making process dahil na rin sa tagal nitong pagtatrabaho sa Senado.

“Ang kanyang contribution maski minsan makita mo ‘di panig sa mayorya pero ako I value his insights, his wisdom, pati ang knowledge sa parliamentary procedure pati legal na issue ako nirerespeto ko ‘yan,” ani Lacson.

Noong nakaraang linggo ay iginiit ni Sen. Richard Gordon ang pagtanggal sa LP bloc sa majority coalition dahil para umano silang namamangka sa dalawang ilog.