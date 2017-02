LetLascanasTestify nag-trending

By Boyet Jadulco

Umaga pa lamang ay nag-trending na kahapon ang #LetLascanasTestify.

Ito’y makaraang kumpirmahin mismo ng palasyo ng Malacañang na ilang senador ang nakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes ng gabi.

Kamakalawa ay umapela si Senate minority leader Ralph Recto sa kanyang mga kasama na igalang at tuparin ang “word of honor” sa pagitan ng mga senador sa idinaos na caucus kung saan napagkasunduan na buksang muli ang imbestigasyon sa extrajudicial killings (EJK) na nauna nang isinara at tinapos ng komiteng pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon.

Sampung senador ang pumabor na muling buksan ang imbestigasyon para bigyan-daan ang pagbabago ng mga pahayag ni retired SPO3 Arthur Lascañas na nitong linggong ito ay umiiyak na humarap sa media at inamin ang partisipasyon niya sa Davao Death Squad (DDS) sa utos ni noo’y Davao City Mayor (Rodrigo) Duterte.

Tila tumukod naman ang netizens para suportahan ang Senate decision sa caucus at kahapon ay nag-trending ang #LetLascanasTestify sa katwirang nais ng taumbayan na marinig at malaman ang katotohanan sa likod ng DDS base sa mga ipapahayag ng retiradong Davao City police.