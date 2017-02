Leni kontra sa ChaCha; Article 13 pinaaamyendahan

Hindi pabor si Vice President Leni Robredo na magkaroon ng bagong Konstitusyon sa bansa dahil maaari naman umanong amyendahan ang bawat probisyon ng Saligang Batas na hindi na kailangan ang Charter change (ChaCha).

“If your question is, should we change the constitution, I don’t think so,” ani Robredo nang matanong ng isang estudyante sa “Ateneo Forum on Social Justice and the 1987 Constitution” kung kailangan na bang palitan ang 1987 Constitution.

Ayon kay Robredo, hindi sagot ang ChaCha para makamit ang tunay na pagbabago kung saan inihalimbawa nito ang Saligang Batas ng Estados Unidos na ginawa pa aniya noong 1776 subalit hanggang ngayon ay hindi ginagalaw.

May mga amendments lang na ginagawa umano ng mga mambabatas sa Amerika sa mga probisyon sa kanilang Saligang Batas bagay na nais nitong mangyari sa Pilipinas imbes na magkaroon ng bagong Konstitusyon.

Kabilang sa nais pa­am­yendahan ni Robredo sa 1987 Constitution na hindi na kailangan ang ChaCha ay ang Article 13 ukol sa social justice and human rights upang magkaroon ng ngipin ang Commission on Human Rights (CHR).