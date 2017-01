LENI BINASTOS NG PALASYO

Hindi binoykot ni Vice President Leni Robredo ang unang Vin d’honneur ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kundi binawi ang unang imbitasyong ipinadala ng Office of the President na mistulang pambabastos na rin sa pangalawang pangulo.

Ito ang sagot ng tanggapan ni Robredo sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Georgina Hernandez dahil tanging ang bise presidente ang top official ng gobyerno na wala sa unang Vin d’honneur ni Duterte kahapon sa Palasyo ng Malacañang.

“Our Office received an invitation to the Vin d’honneur via e-mail last December 28 (2016). On January 4, Malacañang called the Office to retract the invitation,” ani Hernandez.

Ikinatuwiran umano ng Palasyo ng Malacañang na limitado ang inimbitahan sa nasabing pagtitipon kasama ang mga Ambassador ng iba’t ibang bansa na nakatalaga sa Pilipinas.

Binigyan-diin pa ni presidential spokesperson Ernesto Abella matapos uriratin sa isyu, na karapatan ng Palasyo ng Malacañang kung sino ang gustong imbitahan at hindi sa mga pagtitipon.

“It is the prerogative of the Palace to invite those who they feel is needed to be there,” giit ni Abella.

Hindi na nagbigay ng karagdagang paha­yag ang OVP sa nasabing isyu.

Magugunita na noong Disyembre 5 ay nag-resign si Robredo sa gabinete ni Duterte matapos makatanggap ng text message na pinagbabawalan itong dumalo sa cabinet meeting simula sa nasabing petsa.