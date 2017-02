Lascañas, repentant sinner

Isang ‘repentant sinner’ si retired SPO3 Arthur Lascañas kaya hindi na ipinagtaka ng mga lehitimong minorya sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pagbaligtad nito sa kanyang unang testimonya ukol sa Davao Death Squad (DDS) kung saan isa siya sa top leader.

Ganito inilarawan ni Albay Rep. Edcel Lagman si Lascañas na minamaliit ngayon ng palasyo ng Malacañang at mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ikanta ang lahat ng kanyang nalalaman sa operasyon ng DDS noong mayor pa si Duterte ng Davao City.

“I think all people are…in a certain point in time would be repentant sinners. And we have here a repentant sinner in the person of SPO3 Arthur Lascañas,” pahayag ni Lagman sa press conference ng kanilang grupo.

Noong Oktubre ay mariing itinanggi ni Lascañas ang alegasyon ni Edgar Matobato na mayroong DDS sa Davao kung saan si Duterte mismo ang nag-uutos kung sino ang papatayin kapalit ng malaking halaga.

Sinabi ni Lagman na hindi dapat pagdudahan ang motibo ni Lascañas sa pagsasabi ng katotohanan dahil itinaya umano nito ang kanyang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya dahil sa pagbangga sa kanyang dating amo na ngayon ay pinakamakapangyarihang tao ngayon sa buong bansa.