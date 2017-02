Lascañas probe sapul

Inamin kahapon ni Sen. Manny Pacquiao na sa kanyang mansyon sa Makati City pinag-usapan at napagkasunduan ang pagsipa sa mga senador ng Liberal Party (LP) at kaalyadong si Sen. Risa Hontiveros ng Akbayan ngunit wala umanong kinalaman dito ang kontrobersyal na Lascañas testimony na pag-uugatan ng panibagong Senate probe sa extrajudicial killings (EJK).

Pero si Sen. JV Ejercito, klaro ang kwento na nag-ugat ang pagsipa kina Sen. Franklin Drilon, ang bagong minority leader, Sens. Kiko Pangilinan at Hontiveros sa pagkakasingaw ng detalye ng Senate caucus kung saan napagkasunduang imbestigahan ang mga bagong pasabog ni retired Davao City cop SPO3 Arthur Lascañas.

Ang paliwanag ni Pacquiao, “Kasi feeling namin napapaikutan kami sa ulo at feeling namin na binabaril namin kalaban sa harapan e hindi namin alam na ‘yung kalaban namin binabaril kami sa likod. Ganun ang feeling namin”, at wala umanong kinalaman dito o walang dikta ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kwento ni Ejercito, malaking sangkap ang Lascañas issue sa desisyon nila laban sa LP senators.

“Kapag may napag-usapan kami, it should be among ourselves… Lumabas kaagad in full details, ‘yung manner of voting at kung sino ‘yung mga bumoto. Medyo ‘yun ang, sa tingin ko, ‘yun ang last straw,” anang senador.

Sa naturang caucus, 10 ang pumabor na isalang sa Senate probe ang pagbabago ng testimonya ni Lascañas, pito ang kumontra at apat ang nag-abstain.

Ang pitong umayaw na payagan si Lascañas na mag-testify sa Senado ay sina Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III at Sens. Richard Gordon, Cynthia Villar, Miguel Zubiri, Manny Pacquiao, Sherwin Gatchalian at Gringo Honasan.

Kasama naman ni Ejercito na nag-abstain sina Senate majority leader Vicente Sotto III at Sens. Panfilo Lacson, Loren Legarda at Nancy Binay.

Ayon naman kay Vice President Robredo, “Hindi naman natin malalaman kung ano ang pinakadahilan pero gaya ng mga sinasabi ng mga senators kanina na parang after bumoto sila, para buksan, para dinggin ng Senado ang Lasacañas testimony, doon sila nakaramdam na mangyayari iyong kahapon at nangyari nga.”

Matapos ring bumoto pabor sa pagpapa-testify kay Lascañas sa Senado ay inaresto si Sen. Leila de Lima.





Si PDU30 ang coach ni Pacquiao

“Alam mo si Manny Pacquiao sanay ‘yan sa coach, sa trainer… Palagay ko no less than the President eh, [si] President Duterte (ang trainer ni Pacquiao). Kung sanay ka sa trainer eh hindi ka puwedeng gumalaw na walang trainer,” ito naman ang inilutang na opinyon ni Albay Rep. Edcel Lagman.

Ganito rin ang paniniwala ni Akbayan partylist Rep. Tom Villarin, “I mean Manny Pacquiao is on the same page of President Duterte, also with Senator Sotto. Anuman ‘yung iutos…hindi ba si Manny mabilis mag-volunteer ‘yan. Hindi ‘yan mahirap intindihin.”

Ngunit tulad ni Pacquiao, todo tanggi rin ang senador na nakialam ang Pangulo sa ‘rigodon’ sa Senado kahit pa inamin nitong planado ang hakbang.

“Malacañang respects the independence of the Senate and does not interfere with its internal affairs,” komento ni presidential spokesman Ernesto Abella sa press briefing kahapon.