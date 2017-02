Lascanas probe malabo pa

Malabo pang maitakda ng senado ang muling im­bestigasyon na gagawin nito kaugnay sa extrajudicial killings (EJK) partikular ang Davao Death Squad (DDS) na kung sa’ay idinawit si Pangulong Rodrigo Duterte.

Kaalinsunod na rin ito sa paglantad at pagbaligtad kamakailan ni retired police SP03 Artur ­Lascanas, ang aminadong miyembro ng DDS sa nauna nitong testimonya sa Senado.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, chair ng committee on public order and illegal drugs, bagama’t nai-refer na sa kanyang komite ang muling pagsagawa ng pagdinig ukol sa bagong rebelasyon ni Lascanas ay hindi pa umano siya makapagtakda ng petsa ng pagdinig para dito dahil hanggang ngayon ay wala pa namang isinumiteng sworn statement si Lascanas sa komite na isa umanong requirement.

“Hindi ako puwedeng magtakda ng hearing hangga’t wala ‘yung sworn affidavit ni Lascanas, ­requirement ‘yun,” ayon kay Lacson.

Bukod dito, paglilinaw pa ng senador, kailangan pa rin umanong resolbahin ang committee referral dahil may kumukuwestiyon umano dito.

“Nakabitin pa ‘yun, although as of now, ­ni-refer sa aking komite kailangan resolbahin pa ‘yung ­committee referral,” ayon kay Lacson.

Maari umanong may pagbabago pa sa komiteng hahawak ng pagdinig dahil na rin sa pagkuwestiyon dito ng ilang senador.

Dahil dito, ayon kay Lacson hanggang hindi pa ito nareresolba at wala pang isusumiteng sworn ­affidavit si Lascanas ay hindi siya maaring magtakda ng pagdinig.