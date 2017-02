LAHAT NG KONTRA-DIGONG MAG-RESIGN!

Lahat ng mga miyembro ng Gabinete na kontra sa polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte ay dapat nang mag-resign.

Ito ang ipinaalala ni House Speaker Panta­leon ‘Bebot’ Alvarez nang makausap nito sa isang pulong ang mga miyembro ng Gabinete ni Duterte kamakalawa.

“I attended a meeting with council, I just remin­ded the secretaries that they are alter ego of the President. Now if they are not agree with the Presi­dent, they might as well tender their resignation,” ani Alvarez sa press briefing kahapon sa Kamara.

Ayon kay Alvarez, hindi puwedeng kontrahin ng sinumang miyembro ng Gabinete ang mga polisiya ng Pangulo.

Hindi lingid sa House leader na may mga Gabinete ang kontra sa ilang panukalang nais ni Duterte na ipasa ng Kongreso tulad ng pagbaba sa crimi­nal liabilities ng mga bata mula 15-anyos sa 9-anyos.

“Ngayon kung hindi ka nag-a-agree sa Pangulo eh ‘di mag-resign ka,” ani Alvarez.

Kabilang sa mga hindi pabor sa nasabing panukala ay si Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Judy Taguiwalo.

Pero nang tanungin kung nais nitong mag-resign si Taguiwalo, sumagot si Alvarez ng “…hindi ko sinasabi ‘yun ha.

Ang sinabi ko lang, if you cannot agree with the President and you are Cabinet members I think its incumbent upon you to tender your resignation”.