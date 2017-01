Labanan ang ‘death culture’

Kailangang manindigan ang sambayanan laban sa kultura ng pamamaslang.

Ito ang panawagan ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabillo sa mamamayan sa patuloy na pagtaas ng kaso ng extrajudicial killings (EJK) sa buong bansa.

Base sa tala ng Philippine National Police (PNP), umaabot ng 6,200 ang napapatay sa giyera kontra ilegal na droga ng administrasyong Duterte.

Inihayag ni Bishop Pabillo, chairman ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines-Episcopal Commission on the Laity, naninindigan at tumututol ang halos 99.9% ng mga layko na binubuo ng 52-lay organization at institutions sa nangyayaring “culture of death” sa bansa.

“If we are silent, and we are made silent, dahil sa pananakot, dahil sa pagbabanta, we will go to the culture of death. That death is seen as a solution to our problems… which is not good,” pahayag ni Bishop Pabillo.