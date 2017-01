KYLIE, PAPATAYIN SA ENCANTADIA?

Mega-protesta ang fans ng Encantadia sa pinost ni Direk Mark Reyes na…

“@direkmark: Sino kaya sa kanila ang magpapaalam na? #andthentherewere3 #encantadia #darknessishere.”

Meaning, may papatayin sa karakter nina Kylie Padilla, Gabbi Garcia, Sanya Lopez at Glaiza de Castro!

At feeling ng iba, baka si Glaiza, na kontrabida sa lahat ng Sang’gres, ‘di ba? Pero, kahit ganun, ayaw na ayaw ng mga fans na mawala si Pirena (Glaiza). Feeling nila, mamamatay din ang show kapag nawala si Glaiza.

Heto pa ang protesta ng fans:

“@maggielicious7: Waaah kaya pala short hair na ulit c Glaiza baka c Pirena nga. Noooooo ‘di na ako manunuod pag c Pirena ang mawawala!”

“@cris_manansala: Please huwag si Pirena…need nyang i-redeem ‘yung sarili nya pero please dapat mkbalik pa rin sya!”

“@noahaya1324: Anu po may mawawala sa kanila? Pwede po bang wala? Lahat po cla ay mahalaga sa lireo kya po pls wla po sanang mamatay sa kanila…”

Well, hanggang hindi lumalabas ang episode na `yon, wala talagang makapagsasabi kung sino sa kanila ang papatayin. Puwede nga ring si Kylie, o Gabbi o si Sanya, di ba?

Pero, may narinig din ako na baka si Kylie ang patayin?





“@ishy_got13: Feel ko si Amihan (Kylie) kasi ibubuwis nya ‘yung buhay nya para lang sa Lireo and meron akong nakitang seen nasa Enca2005 na parang may retreng dumating para kunin si Amihan.”

“@saint69sinner: I really think it’s Amihan (Kylie) Kasi sa original si Amihan ‘yung namatay at bumalik pero nawala ‘yung guhit sa palad nya dahil sinumpa nya ‘yung sarili nya na manatiling buhay para sa Lireo at anak nya!”

Meanwhile, ika-23rd birthday ni Kylie sa January 25, pero last week pa lang ay marami na siyang pinaligayang kabataan. Isa nga si Kylie sa nag-participate sa #RiceponsibleAko.

“@kylienicolepadilla: ‪Today’s #RiceponsibleAko celebration and donation was so wonderful! So happy I got to share my birthday and share the benefits of brown rice to everyone there. I would just like to thank everyone who sang Mikael and I happy birthday! Remember health comes first, #gobrown4good!” sey ni Kylie sa post niya.