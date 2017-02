‘Kuya’ ni PDU30 nabanggit sa text

Nakaladkad kahapon sa pagdinig ng Senado sa bribery scandal ng Bureau of Immigration (BI) ang “eldest brother” ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa ikaapat na pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa nasabing eskandalo, agad na inungkat ni Sen. Antonio Trillanes IV ang naging palitan ng text message nina retired police officer Wally Sombero at dating Immigration associate commissioner Al Argosino bago nagkaroon ng suhulan ng P50 milyon sa dalawang opisyal ng BI.

Sa ipinadalang text message umano ni Argosino kay Sombero, sinabihan niya ang umano’y middleman ni Macau gambling tycoon Jack Lam na inihahanda niya ang meeting sa isang taong “may koneksyon sa Presidente”.

Kinumpirma ni Sombero na nakatanggap siya ng ganitong text message pero hindi niya sinagot ito.

Depensa naman ni Argosino, “I’d like to check the validity of that text message.”

Sa isa pang text message, sinabihan umano ng sender si Sombero na, “I’m arranging a meeting with President’s eldest brother and his son-in-law. This is a big time meeting once meeting will push through tonight. Prepare big time also.”

Pinaliwanag ni Sombero na hindi siya sumagot sa text message sa kanya at naniniwala rin siyang ginagamit ng sender ang pamilya ng Pangulo.