Kuryenteng kwento ni Aguirre, binantaan ng demanda

Buwelta ni dating Sen. Jamby Madrigal kay Justice Sec. Vitaliano Aguirre II, kuryente ang ipinakakalat nitong impormasyon kaya’t kung hindi ito magso-sorry ay mahaharap ito sa demanda.

Ito’y matapos na pangalanan ng kalihim ang dating senador na isa umano sa nasa likod ng P100-million offer sa mga high-profile convicts para bawiin ang pagdiin ng mga ito kay Sen. Leila de Lima sa illegal drug trade.

Sa alegasyon ng kalihim, sinabi nitong ang asawa umano ng inmate na si Noel Martinez na si Lalaine Madrigal-Martinez ang nagsabi sa kanya ukol sa tangkang alok umano ng dating senadora sa mga nakakulong na high-profile inmates.

“Hindi ko siya kilala at lalong hindi totoong kinausap ko siya, para mag-alok ng anuman,” ayon kay Madrigal kasabay ng pagsasabing, “kuryente” ang impormasyong pinagkakalat ni Aguirre.

Umaasa ang dating senador na nasa tamang pag-iisip pa ang kalihim dahil hindi dapat ginagawa ng isang matinong tao ang ganitong pagpapakalat ng maling ulat.

“The head of the Department of Justice is supposed to be ensuring not just the rule of law, but sobriety in its application. He is not supposed to be in the business of peddling conspiracy theories, much less engaging in character assassination,” ayon kay Madrigal.

Tumakbo si Madrigal sa ilalim ng Liberal Party (LP) noong 2013 elections.

“One has to wonder what is worse: to believe fantasies or to make accusations on the basis of such fuzzy logic. In either case he owes me an apology. Otherwise I may have to seek legal action to clear my family’s good name,” ayon kay Madrigal.

Bukod kay Madrigal, tinukoy pa ng kalihim si Laguna Rep. Marlyn Alonte-Naguiat na umano’y nasa likod sa bribe attempt.

“Ako naman po ay wiling humarap kay Sec. Aguirre at kahit sino ‘yung nagsabi sa kanya, pwedeng iharap niya sa akin, taas noo ko pong haharapin kahit na umabot pa ako sa pagpapa-lie detector test,” ani Naguiat.





Ipinunto pa ng mambabatas na hindi umano niya gagawin ang ibinibintang sa kanya dahil miyembro ito ng PDP-Laban na partido nina Pangulong Rodrigo Duterte at House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez.

Kaugnay nito, may payo naman si House majority leader Rodolfo Fariñas sa kalihim, “Sec. Aguirre should substantiate his allegations and file the necessary charges in order for Rep. Alonte to be afforded her right to due process. She has no duty to prove her innocence as the Constitution grants her that right.”

Sa pagbubunyag kahapon ni Aguirre sa mga pangalan nina Madrigal at Naguiat ay sinabi pa nito na malinaw umanong “obstruction of justice” ang ginawa ng dalawa.