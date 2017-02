KUMARE, 3-ANYOS GINILITAN

By Cherk Balagtas

Isang electrician ang dinakip nang gilitan nito sa leeg hanggang sa masawi ang kanyang kumare makaraang tumanggi ang huli na makipagtalik kung saan maging ang 3-anyos na anak ng ginang ay kritikal nang idamay itong gili­tan sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa.

Ayon kay Caloocan City P/Chief Sr. Supt. Chito Bersaluna, ang suspek ay kinilalang si Jayson Del Valle, 32, ng Phase 6, Package 1 ­Barangay 178, Camarin.

Bago ang krimen, madaling-araw ng Huwebes ay nagtungo umano si Del Valle sa bahay ng biktimang si Jannelle Mangu­laban, 25, sa Block 10, Lot 2, SMMI, Phase VI, Barangay 178, na ninang ng isa sa kanyang mga anak upang bisitahin ito dahil nasa abroad ang kanyang kinakasama na isang seaman.

Pinatuloy naman ito ng ginang at nag-inuman. Nang kapwa malasing ay niyaya umano ng suspek ang biktima na makipagtalik sa kanya. ­Pwersahan siya nitong hinalikan ngunit nang tumanggi ang babae ay nagpambuno na ang dalawa hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang lalaki at ginilitan ang kumare na ikinasawi nito.

Nasaksihan ng anak ng biktimang si ­Zylie Chin Mangulaban, ang insidente at nag-iiyak ito dahilan upang gilitan din ang paslit. Nagawa pa umanong hugasan ng suspek ang kutsilyo at itinago sa lalagyan. Maging ang mga boteng ginamit nila sa inuman ay nailigpit pa.

Kinaumagahan ay nagtungo sa bahay nila ­Jannelle ang ama nitong si Rodolfo Mangulaban, 51, upang sunduin sana ang apong si Zylie Chin hanggang sa madatnang patay na ang ginang at naghihi­ngalo ang apo kaya agad itinakbo sa pagamutan na ngayon ay under observation at posible umanong hindi na makapagsalita.

Mabilis din ­namang dumating ang mga ­alagad ng batas ngunit walang sen­yales na ­nakaalis na ang suspek ­kaya ­hinalughog ang bahay hanggang sa matunton ang suspek na nagtatago sa kisame.