KULTURANG MAKATI SA LIBRENG CONDOM

Hindi edukasyon kundi isang kulturang kumukunsinti sa ‘kati ng katawan’ ang pamumudmod ng libreng condom sa mga estudyante na desididong itulak ng Department of Health (DOH).

Ito ang personal na opinyon ni Vice President Leni Robredo sa kontro­bersyal na isyu ng pamamahagi ng libreng condom sa mga estudyante.

Bagama’t nasa batas ang pamamahagi ng gobyerno ng libreng condom sa mga mag-asawa bilang bahagi ng seryosong implimentasyon ng Reproductive Health (RH) Law, alarmado ang Bise Presidente sa ibubunga ng programa sa mga kabataan.

“Pero ang akin iyong parang for the sake na makapagbigay lang, tingin ko delikado iyon. Delikado in a sense na baka nagpo-promote tayo ng kultura ng promiscuity (Makati/malikot na partner),” ani Robredo.

Sinabi ng Bise Presidente na ang pamimigay ng condom ay isa lang bahagi ng malawak na programa subalit bago aniya ito gawin ay dapat bigyan umano ang mag-asawa ng edukasyon kung papaano magplano ng pamilya.

“Puwede siyang ma­ging mabuti kung bahagi siya ng mas malaking programa na ine-educate mo ang tao bago mo binibigay (ang condom sa mag-asawa),” ayon pa kay Robredo.

Sa ngayon ay umaabot na umano sa 105 milyon ang populasyon ng Pilipinas na isinisisi sa hindi pagkontrol ng mga tao sa kanilang anak kaya isi­nabatas ang RH Law.

Target ng batas ang mga mahihirap na mamamayan na walang kakayahang magplano ng pa­milya sa pamamagitan ng libreng bakuna para makontrol ng mga nanay ang pagbuntis.

Samantala, ­seryoso rin ang banta ni Senate majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto III na kakasuhan niya si Health Sec. Paulyn Ubial oras na ituloy ang distribusyon ng libreng condom sa high school students.

Iginiit ni Sotto na la­labagin ng kalihim ang batas laban sa ­statutory rape o pakikipagtalik sa menor-de-edad at ang RA 7610, ang batas na nagbibigay ng ‘special protection against child abuse, exploitation and discrimination’.





“Kung siya (Ubial) o ang mga tao sa DOH ang nagpipilit niyan, they are playing with fire,” babala ni Sotto. “Baka dalhin namin sila sa korte,” dagdag pa nito.

Nauna nang ­nagbanta ang senador na hahara­ngin nito ang kumpirmasyon ni Ubial bilang kalihim ng DOH sa Commission on Appointment (CA) kung itutuloy ang pamamahagi ng condom sa high school students.