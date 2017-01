Kulambo, kutsinta, durian bumenta kay Abe

Simpleng almusal na karamihan ay Davao delicacies ang pinagsaluhan nina Pangulong Rodrigo Duterte, Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa pagdalaw ng huli kahapon ng umaga sa bahay ng Pangulo sa Doña Luisa Village, Matina, Davao City.

Sa kanyang post sa sariling Facebook account, ikinuwento ni Special Assistant to the President Secretary Christopher ‘Bong’ Go na kabilang sa pinagsaluhan nina Pangulong Duterte at PM Abe ay biko, suman, kutsinta, monggo soup at salad.

Maliban sa pagkain ng almusal na inihanda ng common-law wife ni PDU30 na si Honeylet ay ipinakita rin ni Pangulong Duterte kay PM Abe ang kanyang kuwarto kung saan naroroon ang kanyang luma at paboritong kulambo.

Tumagal ng 45-minuto ayon kay Go si PM Abe sa bahay ni Duterte kung saan ang sampung minuto rito ay inubos ng Prime Minister sa pag-iikot sa silid ng Pangulo.

Bago umalis ng Davao City, hindi pinalagpas ni Pangulong Duterte na patikimin si Abe at ang asawa nitong si Akie ng ipinagmamalaking produkto ng Davao na durian.

Matapos ang eagle-naming ceremony sa Waterfront Insular Hotel ay pinangunahan nina Pangulong Duterte at PM Abe ang buffet ng durian at iba’t ibang prutas na ipi­nagmamalaki ng Davao.

Sa eagle-naming ceremony ay pinangalanang ‘Sakura’ ang isang Philippine Eagle bilang pagkilala o ‘in honor’ sa bumibisitang Japanese leader.

Si ‘Sakura’ ay 2-anyos na agila na sinagip ng Philippine Eagle Foundation matapos mabaril ng isang air gun.