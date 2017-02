KRIS, UMANI NG BATIKOS SA TEXT KAY PDU30!

Dahil ­hindi uso kay President Duterte ang “filter word”, ­ikinuwento rin niya sa BIR Tax Event campaign ang text ­message na kanyang ­natanggap mula sa ex-presidential sister na si Kris ­Aquino.

“Si Kris nag-text, huwag mo naman ipakulong si Noynoy. Sabi ko, “No Kris, I am not out to find faults. I just want to know the truth.

“It could be nice, not be pleasing na almost one day of fighting, bakit ni isang chopper na may rocket, (hindi) pumunta du’n? Bakit hindi tayo gumamit ng air assets to save the pinned down soldiers?

“There are so many things that has to be ­answered. Wala akong habol na tao na ipakulong ko ang mga ­dating ­opisyal. I’m not ­into the habit of sending to ­prison… guys on the other side of the political fence or whatever. I just want to give the ­Filipino the truth,” ang ilan sa mga sinabi ni Duterte tungkol sa pakiusap sa kanya ni Kris.

Ang kuwento ni ­President Rorigo Duterte ­tungkol kay Kris ang ­dahilan kaya umani ng mga ­batikos ang TV ­­host/actress na inakusahan na pinangu­ngunahan ang batas at pinayuhan na ­ipaubaya sa proper forum ang mga kaso laban kay Noynoy na nag-ugat sa Mamasapano Massacre noong January 25, 2015.

May mga pumuri naman sa ginawa ni Kris ­dahil para sa kanila, normal sa isang mapagmahal na ­kapatid na ipagtanggol at protektahan ang mga ­miyembro ng pamilya niya.