Korean mafia walang konek sa Jee case

Kung may South Korean mafia na gumagalaw sa ating bansa, wala umano itong kinalaman sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Jee Ick Joo sa loob ng Camp Crame noong Oktubre ng nakaraang taon, ayon kay Sen. Panfilo Lacson.

Sinabi ni Lacson na walang ebidensiyang luma­labas para tukuran ang anggulong may kinalaman ang mafia sa pagdukot at pagpatay kay Jee.

Kung gusto umano ng mga imbestigador na ­patulan ang anggulong ito, kailangang tahimik ang ­Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) sa pagberipika nito.

“Alam mo posibleng may mafia pero hindi konektado rito sa kaso unless may ebidensya na konektado sa pagpatay kay Jee Ick Joo, e pwedeng ikonsidera sa kanilang ginagawang follow-up. Pero in the meantime na walang ebidensya ok i-follow-up pero tahimik ang pag-follow-up,” wika ni Lacson na siyang nangunguna sa pag-imbestiga sa kaso ni Jee bilang chairman ng senate committee on public order and dangerous drugs.

Isiniwalat naman ni Lacson na noong ­Pebrero 1, pinagharap niya sa kanyang opisina sina PNP chief Dir. Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa at NBI chief ­Director Dante Gierran kung saan inamin nila na ­posibleng may sumasabotahe sa imbestigasyon nila sa kaso ng pagpatay kay Jee.

Aniya, pinayuhan niya ang dalawa na kapag may dumating na bagong information lalo sa stage ng ­investigation, dapat ay maging napakaingat nila sa pagsuri ng bagong information.

“Kung walang ebidensya, huwag mag-announce kasi nalalagay ang other agency in a bad light,” diin ni Lacson.