Konstitusyon, gulugod ng demokrasya! — CJ Sereno

Ang Konstitusyon ay gulugod ng ating demokrasya na resulta ng People’s Power Revolution noong 1986.

Ito ang bahagi ng mensahe ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng 1987 Constitution ng Pilipinas.

Sinabi rin ni Sereno na ang Konstitusyon, ang 1987 Constitution, ay daan patungo sa isang maunlad na bansa. Dahil ang 1987 Constitution ay isang makatao, makabayan, at maka-Diyos na Konstitusyon. Na na­ging resulta ng pag-asa, at kagustuhan ng bawat Pilipino na magkaroon ng isang maunlad na bansa.

“Ang ating Konstitusyon ay hindi lang basta mga salita ito, kung ‘di ang gulugod ng ating demokrasya, na idinulot ng ‘People Power Revolution’ noong 1986, at prinsipyo ng bawat Pilipino na pinatupad ng dating President Corazon C. Aquino,” ayon kay Sereno.

Sinabi pa nito na ang Konstitusyon din ang nagsisilbing sagot sa lahat ng mga nangyayaring kaguluhan at akusasyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, tulad ng extrajudicial killings (EJKs) o ‘Oplan Tokhang’ at ang mga krimen na ang may kasalanan ay pulis, at ang pagsiklab ng krimen sa bansa.