Komportableng buhay promise ni PDU30

Sakaling palaring matapos ang termino sa loob ng anim na taon ay siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte ang komportableng buhay ng mamamayang Filipino.

“…masiguro ninyo, at least sa six years ko, kung aabot ako ng six years, meron kayo na komportableng buhay. Iyan lang ang ma-ano ko,” pahayag ng Pangulo nang dumalaw ito sa burol ng isang sundalong napatay sa engkuwentro sa pagitan ng bandidong Abu Sayyaf sa Basilan na si Capt. Clinton Capio sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio nitong Enero 16.

Basta ang importante anang Pangulo ay maasahan ng taumbayan ang gobyerno.

“Relax lang and basta nandiyan ako. Hindi sa lahat ng bagay pero ako along the way pagka medyo gumanda nang gumanda ang ekonomiya natin, gusto ko kompor­table kayo,” giit ni PDU30.

Gayunman, nanini­wala ang Pangulo na ang pag-asenso ay makakamit sa pamamagitan ng matagumpay na koleksyon sa buwis.