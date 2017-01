KOKO TUMUKOD SA 2017 BUDGET

Dinepensa kahapon ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang 2017 national budget mula sa alegasyong nasi­ngitan pa rin umano ito ng “pork barrel” na una nang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional.

Si Senador ­Panfilo Lacson ang nagbunyag na may nasilip umano siyang naisingit na pork barrel allocation sa 2017 budget.

Paliwanag ni Pimentel, nagkaroon lamang ng ibang pagkakaintindi o interpretasyon ukol sa kahulugan o depinisyon ng pork barrel system kung kaya’t pinaghinalaang muling nasingitan ng pork barrel ang 2017 budget.

“I think we have a basic difference in our des­cription or definition of what constitutes a return to the pork barrel system,” ayon kay Pimen­tel kasabay ng paglilinaw na sa desisyon ng korte sup­rema, pinagbabawal lamang nito ang pakiki­alam ng mga mambabatas sa implementasyon ng proyekto at hindi naman sa budget process.

Maging si Senate President ­Pro-Tempore Franklin Drilon ay dinepensa rin ang 2017 budget kasabay na rin ng pag-amin nito na siya mismo ay nagsumite ng kanyang proyektong maaaring pondohan nito.

Kaalinsunod na rin ito sa alegasyong nasingitan ang 2017 budget ng pork barrel para sa mga mam­babatas.

Ayon kay Drilon, hindi niya itinatanggi at ikinahihiya na nagsumite siya ng proyekto ngunit ito’y nasa kapasyahan pa rin naman umano ng Pangulo.