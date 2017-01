Koko kay Trillanes: Wala kang paki!

By Eralyn Prado

Wala ka nang paki.

Pasaring ito ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel kay Senator Antonio Trillanes dahil sa tila masyado nitong pakikialam sa grupo ng mayorya sa Senado gayong nasa grupo siya ng minorya.

Partikular na tinukoy ni Pimentel ay ang tila pagkakabahala ni Trillanes sa estado ng liderato ng Senado matapos na magpalutang ito ng balitang planong pagpapalit ng Senate Presidency.

Ayon kay Pimentel, nakakapagtaka kung bakit masyadong nag-aalala at nababahala si Trillanes ukol sa Senate President gayong hindi naman siya kasama sa grupo ng mayorya.

“Si Trillanes, being a member of the minority, huwag naman siya masyadong mag-alala tungkol sa majority, hindi naman niya kami grupo, hindi niya kami grupo, minority siya, masyado naman siyang nag-alala sa aking posisyon, hindi nga siya bomoto sa akin,” pasaring pa ni Pimentel kay Trillanes.

Trillanes-Cayetano word war

Umawat din si Pimentel sa namagitang word war nina Sens. Trillanes at Alan Peter Cayetano na umabot pa sa paghahamunan ng mga ito na sabay na lamang silang mag-resign sa Senado.

Ayon kay Pimentel, mas makakabuting tigilan na umano ng dalawa ang kanilang sagutan dahil wala naman itong maidudulot na mabuti.

Sa halip umanong maghamunan pa ang dalawa ay mag-usap na lamang dahil pareho naman umanong mahalaga at malaki ang kontribusyon ng mga ito sa Senado.

“Tigilan na lang muna ‘yung word war nila, naghamunan pa sila na mag-resign, huwag muna kayong mag-resign,” reaksyon pa ni Pimentel sa bangayan nina Trillanes at Cayetano.

Nag-ugat ang sagutan ng dalawa nang paratangan ni Trillanes si Cayetano na nagpaplanong palitan si Pimentel bilang Senate President.