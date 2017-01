Kobe pinagtanggol si Rousey

Nakahanap ng kakampi si Ronda Rousey matapos ang kanyang nakakadismayang first round TKO loss sa kamay ni Amanda Nunez sa UFC 207 noong Sabado (Manila time).

Kaliwa’t kanang batikos ang tinanggap ni Rousey matapos ang laban, lalo na sa social media.

Pero, may isang nagtanggol kay Rousey — walang iba kundi ang kareretiro lang na si NBA superstar Kobe Bryant.

Sa pamamagitan ng Twitter noong gabi ng New Year, sinabi ni Bryant na sa halip na batikusin si Rousey, dapat pa aniyang pasalamatan at bigyan ng standing ovation dahil sa naging papel nito para sumikat ang women’s sports bunga ng kanyang ‘electrifying at lightning quick submissions’.

“@kobebryant: Instead of clapping for @RondaRousey defeat give her a standing O for putting the sport on the map #pioneer #muse”

Batid ni Bryant kung ano ang kaakibat ng maging kampeon. Alam din ng former Los Angeles Lakers star kung papaano ang pakiramdam kapag ­nabibigo, at mapunta sa ilalim, na patungkol sa sub-30 win seasons sa ­kanyang ­final year sa NBA.

Kaya’t hindi nakapagtatakang ipagtanggol ni Kobe si Rousey.