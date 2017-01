I KNOW BETTER!: Star Cinema, under fire sa MMFF ExeComm!

Under fire ang Star Cinema representatives na naglabas ng figures sa ­kinita ng mga entry sa 2016 Metro Manila Film Festival. Kaya naman ipinatawag sila sa isang emergency meeting ng Executive Committee sa MMDA office last Friday.

Narito ang post ni Noel Ferrer na spokesperson ng MMFF:

“STAR CINEMA REPS — 1) You have undermined the MMFF Execomm’s mandate when your released this. 2) Some decency and accuracy and ­fairplay naman please…You have a lot of explaining to do to your fellow producers regarding this; 3) We shall be taking this up in our EXECOMM meeting this mor­ning. — But first, please take all of these down IMMEDIATELY — and say that what you have issued were unofficial and apologize to have been so self serving at the expense of other entries.”

Madaling-araw ng Biyernes pinost ito ni Noel pati na ‘yung ­panawagan sa kinatawan ng Star Cinema na ­pumunta sa emergency meeting.

Thursday ng gabi naglabasan sa ­social media ang claim ng Star Cinema reps na over-all top grosser ng movie nila. Natural, pinik-up ‘yon ng iba lalo na ang kakampi nilang bloggers, huh!

Sinita ng isang Execomm member ang isang blogger at dinenay na galing sa kanya ang fi­gures. Kinuha lang daw niya sa komento na pinadala ang link.

Siyempre, nabastos ang Execomm sa ginawa nilang ito. Saka pinaghiwalay nga ang resulta sa box office sa Metro Manila at sa pro­vinces.

Ang ginawa nila, pinagsama ang kita sa Metro Manila at sa probinsiya. Natural, lalaki ang kita nila. Kasi monopolized nila ang sinehan sa probinsiya. Mas marami ang sinehan nila roon dahil meron silang bargaining power!

Para ke pang tinawag na Metro Manila Film Festival ang okasyon kung pati provincial results ay isasama? Naging maingat ang Execomm pagdating sa resulta nang sa gayon, hindi ma-disappoint ang ibang producers.

Ang siste, ayaw nilang patalo. Hindi nila kinaya ang inilabas na ranking ng MMFF. Naglabas din sila ng kanilang ranking with figures, huh! Malay ba natin kung totoo ‘yon. Hindi porke sila ang naglabas ay Gospel truth na, huh!





Gumawa na lang sila ng sarili nilang festival upang sila ang masunod sa regulasyon!

Sa Execomm, don’t take this sitting down, huh!

Anyway, sa pahayag naman ni Senator Tito Sotto, isama sana niya sa gagawing batas na sa susunod na MMFF, isama na rin ang mga probinsiya nang sa gayon ay pantay-pantay ang distribution ng sinehan!