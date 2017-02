I KNOW BETTER!: NAMATAYAN NG KAPATID, MULING NAPANGITI DAHIL KINA ALDEN-MAINE! 

Nagbubunyi ang buong AlDub Nation sa unang episode last Monday ng Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Rebelasyon daw si Maine. Siya na raw ang bagong Maricel Soriano dahil kaya niyang patawanin at paiyakin ang mga manonood. Tamang desisyon naman daw ang ginawa ni Alden na sa pagbabalik sa soap ay si Meng ang kapareha niya.

“Maine as a newbie actress was making people cry & laugh all at the same freaking time. She’s destined to act, isn’t she?” saad ng isang netizen.

“Wala pa ring kupas si Alden. He didn’t need to speak any line to convey what the scene was. His eyes said it all,” komento naman ng isa.

May isa namang netizen ang nagpaabot ng mensahe na ang series lang nina Alden at Maine ang muling nagpangiti sa kanya. Kamamatay lang daw ng kapatid niya nu’ng isang buwan at napawi ang lungkot niya nang mapanood ang mga idolo.

Ikinatuwa rin ng netizens ang pagpapakita ng DTBY ng ganda ng Pilipinas sa location ng taping nito. Hindi na raw kailangang mag-shoot sa abroad upang umakit ng manonood.

Sa unang episode, guest si Mark Herras na ex-boyfriend ni Meng as Sinag. Iniwan siya nito.

Naglabas naman agad si Winwyn Marquez ng picture nila ni Mark with matching caption na parating na ang Eboy ng buhay niya sa series, ang batang lumabas na si Alden.

Nagustuhan din ng AlDub Nation ang theme song na Tadhana na kinanta ni Denise Barbacena. Biglang nag-landing sa number 4 slot ito sa Spotify, huh!

Umabot nga sa halos 3M ang tweets sa hashtag last Monday ha. Naglabas ang ADN ng demographics kahapon upang patunay na wala itong daya.





Ang Amerika ang number one sa bansang na­ngunguna sa pagtu-tweet na sinundan ng Pilipinas.

‘Yung mga katapat na program eh inilampaso sa social media, huh!

So, sulit na sulit at worth the wait ang paghihintay ng ADN sa unang primetime series nina Alden at Maine, huh!