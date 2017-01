I KNOW BETTER!: Nagdurugo ang puso…

Nagluluksa ngayon si Judy Ann Santos sa pagyao ng kanyang Nanay Binay. Ibina­lita niya ito sa kanyang Instagram account kahapon na may kasamang mensahe.

“Goodbye nanay…no more tubes, no more pain…you can now finally rest in peace… Mami-miss ko lambing mo pag binibisita mo kami, ikaw ang dahilan kung bakit andito ako ngayon…mahal na mahal kita Nanay Binay…#thebestnanay.”

Bumuhos ang pakikiramay mula sa followers ni Juday pati na sa kaibigan niyang si Beth Tamayo.

Ang aming pakikiramay…

JAMES, ‘DI PUMASA KAY JENNYLYN!

Hindi pumasa ang Kapuso singer na si James Wright nang mag-audition siya para sa local adaptation ng Koreanovela na My Love From The Star bilang kapareha ni Jennylyn Mercado.

“Hindi po kasi ako mukhang Koreano,” rason ni James sa pocket interview niya kaugnay ng bagong labas na album under GMA Records na Just Wright.

Subalit siya naman ang napiling kumanta ng theme song ng bagong Kapuso series, ang My Destiny, na nakapaloob sa bagong album. Produkto ng reality talent search si James at nabighani ang mga tao sa boses niya nang kantahin ang theme song ng series na Carmela na Sana’y Ikaw.

“Malaking blessing ‘yan sa akin kasi at the end of the day, kahit bago pa rin ako, GMA is still trusting me on this responsibility to be able to sing these theme songs,” sabi pa ng singer.

Sumama ba ang loob niya nang maligwak siya sa audition ng MLFTS?

“Hindi naman. Ako kasi, singer. Siyempre naman, pag may acting opportunity, why not? Take every chance in life.





“For me, if I’m not accepted into a role, hindi naman masama ang loob ko eh. Ang importante lang, may something kahit paano. At the end of the day, pag wala kang trabaho, wala,” rason niya.

Puwede rin siyang pumasa sa ongoing series na Meant To Be lalo na sa role ni Ivan Dorschner.

“Ha! Ha! Ha! Nag-audition din ako pero ‘yun nga, ang sinasabi lang lagi, dapat may right timing. Sige, sabihin na nating magandang opportunity but if the network and the producers believe na hindi ako bagay roon, sino ba ako para magsabi na bagay ako roon?

“Siyempre, you’re an artista. You’re perfect for every role na kaya mong lahat but at the end of the day, ‘yung tao sa likod mo, sila ang mas may alam kasi sila ang matagal sa industriya,” katwiran ni James.

Nakatikim din siya ng bashing dahil sa version niya ng theme song. Babae kasi ang unang kumanta nito.

“It’s normal naman sa ilang tao na magkaroon ng opinion. They can say what they want to say. Kung ‘yan ang opinion ninyo, what can I do? All I can do is do my best to prove myself. There are more painful things that happened in my life na simple comments like that hindi ako masasaktan!” paliwanag pa ni James.