I KNOW BETTER!: Movie ni Rhian, nagmakaawang mabigyan ng sinehan!

By Jun Nardo

Safe and sound ang official statement ng 2016 Metro Manila Film Festival Execu­tive Committee na inilabas kaugnay ng resulta sa box-office ng 8 official na kalahok.

Walang figures ng kinita ang statement. Alphabetical order ang listahan ng apat na pelikulang mala­kas daw sa takilya – Ang Babae sa Septic Tank 2, Die Beautiful, Seklusyon at isa pa.

Para sa Execom, tagumpay ang 2016 MMFF. Na-achieve raw nila ang kanilang objective.

Upang mahika­yat naman ang ­moviegoers ang apat na entries na Oro, Ka­bisera, Saving Sally at Sunday Beauty Queen na pasukin ng manonood, nagsimula kahapon ang pagbibigay ng 30% discount sa mga students, senior citizens, persons with dis­abilities na ma­nonood nito.

Kahapon din naman ang palitan ng mga entry na mahina sa takilya. Kaya ang Die Beautiful, muling nadagdagan ng theaters. More than sa 150 cinemas na showing ang Die Beautiful!

Siyempre, mas lamang ang isang movie kapag mas maraming sinehan, huh!

Kaya naman ang Saving Sally ni Rhian Ramos, hayun at pumipetisyon sa Facebook account nito na ipala­bas naman sa ibang sinehan ang animated film, huh!

Anyway, kung rebelasyon ang husay sa drama at comedy ni Paolo Bal­lesteros, rebelasyon din ang pagganap ng baguhang si Christian Bables na sidekick ni Paolo sa movie. Epektibo ang tandem nilang dalawa mula sa simula hanggang sa ending ng movie.

Kaya naman may laban din si ­Christian bilang best supporting actor sa Gabi ng ­Parangal, huh!