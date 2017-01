I KNOW BETTER!: MISS COLOMBIA, DISMAYADO

It’s over and done! Tinanghal na 2016 Miss Universe si Miss France. Tinalo niya si Miss Haiti na na­ging darling of the crowd nu’ng mapili sa Top 9 hanggang sa Top 3!

Very entertaining ang katatapos na Miss Universe dahil sa host na si Steve Harvey mula simula hanggang sa announcement niya ng winner.

Inabutan pa siya ng salamin ni Pia Wurtzbach para walang mali sa announcement.

“You will never get out of the Philippines,” bulalas ni Steve kapag nagkamali na naman siya.

Sa Top 9, pinakanambulaga si Miss Kenya. Maraming humanga sa mga sagot niya.

Pagdating nga lang sa question and answer sa Top 6, nagulo ang isipan niya. Keber nga naman niya kay Donald Trump, huh! Lost sa Top 3!

O, nasa Top 6 si Maxine Medina. Keri na ‘yon. Huwag nang lampasuhin pa ang sagot niya na mababaw! Hindi niya naalala ang Yolanda kumpara kay Miss Haiti nang isagot ang naganap na lindol sa bansa nila!

Sa totoo lang, lutang ang third world beauties sa Top 9 and then Top 6. Mas nanaig nga lang ang mala­king bansa gaya ng France. Pero palpak man ang sagot sa Top 6, bumawi naman si France sa final Q & A.

Pansarili man ang naging sagot niya, swak naman ‘yon sa judges. Dagdag pa ‘yung magandang mukha niya kaya lumamang siya kay Haiti.

Luhaan nga lang si Miss Colombia dahil kita sa reaksyon ng face niya ang pagkadismaya sa pagtawag sa kanya bilang second runner up. Buti siya, mas mataas ang puwesto kay Miss Philippines, huh!





Pero after 63 years, ngayon lang uli nakakuha ng Miss Universe title ang rep ng France, huh!

Time to move on, guys! ‘Wag na ninyong lait-laitin pa si Maxine.

‘Yung maling manghuhula na lang! Hehehe! Si Madam na letter P ang hulang mananalo.

Congratulations sa namahala ng Miss Universe 2016. Saludo ang sambayanang Pinoy sa magarbo subalit ever entertaining presentation!

Back to work na sa parlor mga bekis! ‘Wag sirain ang buhok at fez ng customers, huh! Talunan naman si Miss Colombia!