I KNOW BETTER!: MARIAN, KASADO NA ANG SOAP SA GMA!

Sinimulan na ngang ikasa ang bagong soap ni Marian Rivera. Nakipag-meeting na ang GMA Primetime Queen at manager na si Rams David sa GMA exe­cutives na sina Lilybeth Rasonable, Redgie Acuna-Magno at Cheryl Ching Sy last Monday sa Shangrila-EDSA Hotel.

Obviously, kuntento si Yan sa konsepto ng gaga­wing series. Kaya naman inilabas niya ang pasasalamat sa Kapuso Network sa kanyang Instagram account.

“Thank you to my GMA Family who always comes up with so many wonderful offers/projects for me. This year it’s time to get back to work, and return to primetime…Aiyeee malapit na! #Exciting.”

Dala-dala ni Marian sa meeting ang anak na si Zia. Hayun at todo pa-picture sa bagets ang Lady Bosses ng network na kyut na kyut kay Zia, huh!

Ai Ai, humingi ng dasal para kay Father Erik!

Umapela ng dasal si Ai Ai delas Alas para sa kaibigang pari, si Father Erik Santos na kasalukuyang nasa ICU simula pa nu’ng Lunes. Isa si Father Erik sa mga kaibigang pari ni Ai Ai na kanya pa ring tinutulungan hanggang ngayon.

Isa ang pari sa nagbigay ng rekomendasyon sa Vatican City upang ma-nominate si Ai na magkaroon ng Papal Award na natupad naman. Nagsisilbing gabay at sandigan ng Comedy Queen ang mga paring ito, pati na sina TV host na si Michael Angelo, Brother Bo Sanchez at Adrian Panganiban sa personal niyang buhay at career.

Masayahing pari si Father Erik na may halong komedya ang ginagawa niya kapag homily na.

CHINOY, PALABAS ULIT NGAYON!

Damhin muli ang pagmamahal sa pamilya nga­yong araw na ito sa pagbabalik ng family drama ng 2016, ang Mano Po 7 Chinoy.

Hiniling sa mag-inang Lily at Roselle Monteverde na ibalik ang nasabing movie dahil na rin sa magagandang reviews ng pelikula nu’ng ipalabas ito last December.

Marami rin kasi ang naka-miss sa magandang kuwento nito pati na magagaling na performance ng cast gaya nina Richard Yap, Jean Garcia, Enchong Dee, Jake Cuenca, Jessy Mendiola, Janella Salvador at iba pa.





Swak din ang MP7 ngayong Chinese New Year at Valentine’s Day na nagpapatunay na walang perpek­tong pamilya subalit dapat panatilihin ang pagmamahal sa pamilya anumang problema ang dinaraanan ng miyembro nito.