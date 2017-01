Natuloy din ang pa­sasalamat ni ­Sylvia Sanchez at mga anak na sina Arjo at Ria Atayde, sa entertainment editors at ilang members ng press last Sunday na ayon sa kanya ay long-overdue na.

That Sunday, bakante silang mag-iina kaya sinamantala na niya ang araw na ‘yon. May ­kanya-kanya rin kasing teleseryes silang tatlo kaya ­maging sila ay bihira ring magkita-kita sa bahay.

Mabuti at hindi nagrereklamo ang asawa niyang si Art sa pagiging abala nilang tatlo?

“Naku, busy rin naman siya! After lunch ­aalis ng bahay at madaling-araw na rin umuuwi. Nasanay na rin siya,” bulalas ni Sylvia sa early ­dinner na ‘yon sa Dencio’s.

Merong The Greatest Love si Sylvia, nasa Ang Probinsiyano si Arjo at may My Dear Heart naman si Ria. Sa dalawang anak, si Arjo talaga ang pursigidong pumasok sa showbiz.

High school pa lang sa La Salle Greenhills noon si Arjo ay dama na niyang gusto niyang mag-artista.

Naalala tuloy ng aktres ‘yung laging pagpapatawag sa kanya sa school ni Arjo.

“Sinasagot niya kasi minsan ‘yung ­teacher niya. Gusto na kasi niyang mag-showbiz. Pero pinangaralan ko siya. Natapos naman niya ang high school at nag-aral sa La Salle (Taft).

Pero ayaw niya ng marami sila. Gusto niya, konti lang sila na parang tutoring ang nangyayari. So sinunod ko ‘yung gusto niya,” chika ng aktres.

Alam din ni Ibyang (palayaw ni Sylvia) ang mga girls na nakaka-date ng anak. Maging ‘yung pagtutol ni Alex Gonzaga na ligawan ni Arjo ay knows niya.





“Sabi ng anak ko, nagsabi si Alex na sarado raw ang puso niya sa manliligaw. Ang anak ko naman, hindi na tinuloy. Mahirap daw ligawan ang babaeng sarado ang puso sa manliligaw.

Baka ­hindi pa ready si Alex that time,” say ng ina.

Sa panig naman ni Ria, gusto rin niyang pumasok sa showbiz. Ang kuya niyang si Arjo ang pumigil sa kanya. Eh kaso, nasa dugo rin niya ang pag-arte kaya sumabak na rin siya sa pag-arte.

Wala raw nangahas manligaw kay Ria kahit bongga naman ang byuti niya. Baka raw natatakot sa nanay niya.

“Nasa akin yata ang problema! Ha! Ha! Ha! Hindi ko rin alam kung bakit. Nai-intimidate kay Mommy.

“Pero, sabi rin ni Arjo, wag akong mag-boyfriend na taga-showbiz,” natatawang sey ni Ria.

Focus man ang isipan sa career, may oras pa rin si Sylvia para sa mga anak, lalo na ‘yung dala­wang mas bata pa at nangingibabaw pa rin ang pagiging ina niya.

BOSLENG, PULOT-GATA NA NAMAN SA ABROAD!

Biyahe pa more ang drama ng mag-asawang Vic Sotto at Pauleen Luna-Sotto bilang selebrasyon ng unang wedding ­anniversary nila.

Walang nakalagay na destinasyon sa Instagram ­account ni Pauleen kung saan ang punta nilang mag-asawa.

Pero marami ang nagkomento na sana pagbalik nila ay makabuo na sila ng baby, huh!

Eh ‘yung ibang artista nagkakaroon ng baby ng walang kasal, makabuo man sina Bossing at Poleng eh, siguradong walang kokontra, huh!