I KNOW BETTER!: KRIS, MAY DYOWA ULIT

“restored my heart in San Francisco…” ang drama ni Kris Aquino at hindi ang linya sa kanta na, “I left my heart in San Francisco…” habang pabalik na ng bansa na naka-post sa kanyang Instagram.

Kagulat-gulat ang hashtag niyang #PhysicallyReadyToLoveAgain, huh!

Kahapon dumating ng bansa si Kris galing sa series of check-ups. Sa SanFo rin siya nakapagmuni-muni at humanga kay Michela, partner ng ex-hubby niyang si James Yap.

Nag-reach out kasi si Michela sa kanya at tinatanong ang New Year plans. Na-touch si Kris nang imbitahan din ni Michela si Joshua.

Napatunayan niyang sincere at may ginintuang puso ang girlfriend ni James kaya nagmarka sa isipan ni Kris na puwede silang maging magkaibigan ni James.

Heto ang isang quotation na pinost ni Kris sa IG na nakita niya sa Pinterest: “Being friends with your ex shows you two are mature enough to get over the fact that you weren’t mean to be together.”

“Believe me, it’s possible to really move on enough to reach the point when you’re ­happy your ex-husband is in good place w/ a good ­woman whom you can consider a friend.”

Teka, sino naman ang bagong pag-ibig ni Kris?

Maine, lamig-lamigan ang Pasko!

Kasama ni Maine Mendoza ang pamilya ­habang nagbabakasyon ngayon sa Japan. Lamig-lamigan ang byuti niya sa post niyang pics sa Instagram account niya.

Wala kaming nakitang picture na magkasama sila ni Alden Richards. Pero sa post ng isang fan, meron siyang picture na kunyari ay nasa Japan na may background na bundok.

May caption itong, “Its’ nice to be back.” Eh sa January 2 pa ang love edition ng Eat Bulaga kaya ilang araw pang magpapasasa sa snow si Meng.





Pero si Alden, host sa GMA Countdown sa December 31 sa SM Mall of Asia. Pagpasok kasi ng 2017, ratsada na sina Alden at Maine sa primetime series nilang Destined To Be Yours.

Umarangkada na rin ang first taping day ng dalawa. So it’s gonna be full-packed 2017 sa phenomenal AlDub loveteam, huh!