I KNOW BETTER!: KRIS, ITINANGGING RETOKE ANG BOOBS, LIPS!

Walang pinaayos sa boobs at labi si Kris Bernal na ibinabato sa kanyang issue nung maging cover siya ng May issue ng men’s magazine na FHM. Lumalaki ang tingin dito dahil sa paggamit niya ng padding, bra silicone o ang tinatawag na wonder bra.

“’Yun lang ang nagdala. Pero may laman naman ang boobs ko in the first place. Eh like ‘yung sinasabi nila sa lips, sa totoo lang, it’s really thin. Sobrang nipis.

“Pero kasi, mahilig akong maglagpas ng lipstick. As in nilalagpas ko siya. Kahit pansinin ninyo, nilalagpas ko siya mabuti. Kaya kumakapal,” katwiran ni Kris.

Aprubado sa father niya ang sexy pictures na lumabas sa magazine.

“Pinili talaga nila ‘yan. Sila pa rin ang may sabi kung ano lang ang ilalabas. Buong family. ‘Yan na ang pinakakaya ng family ko na daring talaga,” saad ng Kapuso actress.

Confident na rin kasing mag-swimsuit si Kris ngayon.

“Sobrang limited naman kasi ang skin na ipapakita ko dahil sa approval ng parents ko. Ang haba niyan. Ang tagal bago ako nag-yes!

“Oo, ang tagal ko. Eight years. Finally, lumapit ‘yung FHM nu’ng nakita nilang nag-pose ako ng photos na naka-bikini ako. So ang tagal niyan. Ang dami ko pang tinanong na mga tao. And siyempre, hindi lang naman sa akin galing ang desisyon.”

Na-bash tuloy siya.

“’Yun ang narating ko! Na-bash ako! Ha! Ha! Ha! Feel ko kasi may iba lang kasing tao na hindi nila naiintindihan. Or minsan, may nagba-bash na wala namang followers. Siyempre, nakikita ko ang profile.”





So handa na siyang magpaka-daring sa next projects niya after FHM?

“Oo. ‘Yung Impostora nga. Kasi ‘yung isang girl, si Rosette, medyo pakawala rin. Medyo parang walwal!

“Sa movie? ‘Yung photo sa FHM na ang pinakakaya ko,” diin ng Kapuso actress.