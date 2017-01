I KNOW BETTER!: CHAVIT, NAPAGKAMALANG SI PDU30 NI MISS BRITISH VIRGIN ISLANDS!

Umaariba na ang mga kandidata sa Miss Universe 2016. Sari-saring kuwento ng mga kandidata ang naglalabasan sa ­social media.

Pinaka-classic ang nabasa naming caption ni Miss British Virgin ­Islands (BVI) sa Instagram account niyang ni-repost ng ilang netizens. Nakasama kasi ni Miss BVI si Governor Chavit Singson sa picture.

Wala yatang nag-inform sa kandidata kung ano ang papel ni Gov. Chavit sa Miss U. So, ang caption ni Ms. BVI, si Presidente Rody Duterte ang kasama niya sa picture.

Pero, nai-correct na ang caption na ‘yon, kaya okey na ang lahat. Heto ang post niya:

“@missbvi2016: Was an honor meeting ex ­Governor Mr. Chavit Singson. He was the ­Governor of the province of Ilocos Sur, Philippines and the ­Deputy National Security Adviser for the ­Philippine government (2008). One love from the British ­Virgin Islands.”

Sa isang banda, naiintriga si Jonas Gafud sa ­ginawang pakikipag-usap kay Miss Indonesia.

Tinutulungan umano ni Jonas si Miss Indonesia pagdating sa training sa Miss Universe.

Itinanggi ito ni Jonas. Binigyan lang daw niya ng pep talk ang candidate. Ito ay bilang pagtanaw ng utang na loob sa tumutulong sa kanyang Indonesian fotog sa ­nakaraan niyang mga kandidata.

Ewan naman kung ano ang reaksyon ng kababayan natin sa pahayag ni Liza Diño tungkol sa bet nating si Maxine Medina. Ayon sa lumabas na report, sabi ni Diño, ­kailangan daw ni Maxine ng translator, huh!

Ang kaabang-abang ay kung sinong kandidata ang makakabingwit ng kila­lang Pinoy celebrity sa showbiz o sa negosyo pagkatapos ng pageant. Remember Michelle Van Eimeren (Ogie Alcasid) at Dayanara Toress (Aga Muhlach)?





Fans ni Alden, sosyal!

Sosyal ang fans ni Alden Richards, huh! Sinorpresa nila ang Pambansang Bae sa isang belated birthday celebration sa Solaire Hotel last Sunday. Galing sa Cebu City si Alden last Sunday upang dumalo sa Sinulog para sa segment ng Sunday Pinasaya.

Magkasama sila ni Maine Mendoza at naging bahagi rin sila ng Sto. Niño celebration. Sa post ng ilan nilang fans, nakuhanan sina Alden at Maine na sakay ng isang private plane, huh!

VIP treatment talaga silang dalawa. Surprise guest ni Alden sa birthday blowout sa kanya si Meng, huh!