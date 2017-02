I KNOW BETTER!: ALINDOG NI BARBIE, KAELYA-ELYA NA!

Humanga si Ai Ai delas Alas sa paglantad ni Barbie Forteza ng kanyang alindog sa GMA series na Meant To Be. “Sobrang may nanalo na…” pabirong sabi pa ni Ai Ai, na nabuo ang friendship kay Barbie sa segment nila sa Sunday PinaSaya.

Pasiklab talaga ang pagsusuot ni Barbie ng seksing swimsuit sa MTB. Kasama naman sa script kasi ‘yon at pangit naman kung naka-duster siya sa beach scene, huh! Hindi soft porn ‘yon, huh!

Pero, nagpista talaga ang mga mata nina Ken Chan, Jak Roberto, Addy Raj at Ivan Dorschner sa alindog at flawless skin ni Barang, huh! At kahit ang mga netizens, biglang nagbago ang tingin kay Barbie, na kung dati ay batang-bata sa paningin nila, ngayon ay kaelya-elya na nga ito, ha!

Biro nga ng GMA News reporter/film director na si Cesar Apolinario sa pagdadalaga ni Barbie, hindi na raw niya makakarga ang Kapuso leading lady na ginagawa niya nu’ng bata pa lang siya.

AlDub, sanib-puwersa na sa Lunes!

Hindi ginalaw ng GMA ang timeslot ng Encantadia to give way sa unang primetime series nina Alden Richards at Maine Mendoza na Destined To Be Yours. Ang telefantasya pa rin ang mapa­panood after 24 Oras at kasunod nito ang DTBY ng AlDub loveteam.

Ang magwawakas na Alyas Robin Hood ang papalitang oras ng DTBY. ­Mahirap nang ilipat pa ang oras ng Encantadia dahil winner na ito sa unang timeslot.

Giniba ng series ang katapat na show so why rock the boat. Unti-unti na ring pumapasok ang bagong characters at last Wednesday, pinasilip na ang lalabas ­bilang Reyna ng Etheria na si Eula Valdez.

May iba pang Kapuso stars na waiting pang umapir sa telefantasya. Ang hula ng iba, kapag natapos na ang Encantadia, papalit ang series nina Alden at Maine sa slot nito. Pero malamang na after Holy Week pa ‘yon. At ang kasunod ay ang My Love From The Star nina Jennylyn Mercado at baguhang si Gil Cuerva.

Anyway, ilang tulog na lang ay DTBY na kaya inaasahan na ang sanib-­puwersang muli ng AlDub Nation upang manguna sa Twitter ang series ng kanilang idolo.