I KNOW BETTER!: ALDEN AT MAINE DINUMOG SA BAGUIO

Maagang ­binulabog nina Alden Ri­chards at Maine Mendoza ang ­Baguio tourists na ­dumagsa kahapon kaugnay ng ­Panagbenga ­Festival. Alas-10:00 pa ang ­simula ng parade pero alas-otso pa lang ay nasa GMA float na ­sila, huh!

Ayon sa source ­namin na nasa ­Baguio, hirap na ­hirap daw ang itinala­gang ­security na ­mapigilan ang mga ­taong makalapit sa float nina Den at Meng, huh! ­Naging alerto naman sila para hindi masaktan ang dalawa.

Umarangkada agad sa number 1 slot ang hashtag na #AldenMaineSaPanagbenga. Sa isang post ng ­followers ng dalawa, inilagay niya kung kelan ­huling nagpunta si Alden sa festival. Taong 2014 ‘yon at si Marian Rivera ang kasama niya. This time, ang ­ka-loveteam niyang si Meng na!

Special guest din si Meng sa Sunday Pinasaya kahapon kaugnay ng big promotions ng series nilang Destined To Be Yours na magsisimula ngayon gabi ­after Encantadia. The long wait is over kaya nagbubunyi na ang AlDub Nation na natupad ng hiling nila.

Simula na ng pusuan at kiligan ngayong gabi sa Destined To Be Yours! Walang kokontra!

***

Matapang na hinarap ng singer-composer na si Jim Paredes ang pro-Duterte Youth na umeksena sa EDSA Revolution Anniversary last Saturday. As we all know, laban kay President ­Digong Duterte si Paredes kaya present siya sa a­nibersaryo ng EDSA.

Sa rally naman sa Luneta ng pro-Duterte, ­hayun at bumandera naman ang singer-blogger na si ­Mocha Uson.

Sa social media, labanan din nang labanan. Gasgas na gasgas na ang salitang freedom of expression na rason ng lahat ng netizens.

Nabura na ang salitang pagkakaisa ngayon kaya nakakalungkot.





Dennis mapapasabak sa umaatikabong bakbakan

sa Mulawin vs Ravena

Nagsimula nang mag-training ang ilan sa cast ng bagong ­telefantasya na Mulawin vs. Ravena dahil umaatikabong bakbakan ang ­susuungin nila once magsimula na ang taping.

Eh ayon sa isa sa cast na si Bea Binene, ayaw daw ng director na si Dominic Zapata na may double sila sa fight scenes kaya kesehodang mahirapan sila, ayaw naman nilang gawing peke ang pakikipaglaban nila.

Bukod kay Bea, nasa cast din ­sina Dennis Trillo, Kiko Estrada at ­Derrick Monasterio. Sumailalim sila sa ilang professional martial arts artists para sa training.

Ayon kay Dennis, ­“Kailangan kasing magmukhang ­professional warriors kami dito. Kailangang ma-perfect ‘yung tamang form, maging confident sa routine para mas maging kapani-paniwala ‘yung ginagawa namin,” rason ni Dennis.