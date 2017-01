Klase sa ilang parte sa Maynila suspendido sa Biyernes

Bilang pagbibigay daan sa selebrasyon ng Chinese New Year, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa Binondo, Sta. Cruz at Quiapo sa Maynila sa Biyernes, Enero 27, 2017.

Ang kautusan ay ibinaba ni Manila Mayor Joseph Estrada bilang paghahanda sa naturang selebrasyon na gaganapin sa Sabado, Enero 28.

Suspendido rin ang pasok sa mga tanggapan, departamento at mga kawani sa lungsod sa Biyernes maliban sa mga may kaugnayan sa peace and order, traffic enforcement, disaster and risk reduction management, health and sanitation.