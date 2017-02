Kesa ibalik ang tokhang, Sayyaf ang patumbahin!

Bangkay ng mga bandidong grupong Abu Sayyaf ang nais na makita ng taumbayan at hindi ang mga nabibiktima ng tokhang operation.

Ito’y ayon kay Senate President Pro-Tempore Ralph Recto, kasabay ng mungkahi nitong sa halip na muling ibalik ang tokhang operation sa mga drug addict ay dapat katukin at patumbahin ng pamahalaan ang mas malaking banta tulad ng Abu Sayyaf at iba pang local ISIS group.

Naniniwala si Recto na kung mayroong grupo ng adik na higit na dapat na tutukan at habulin ng pamahalaan, ito ay ang bandidong grupong Abu Sayyaf.

“But if there is ‘one group of addicts’ government should run after, then it must be the ‘murderous’ Abu Sayyaf,” ayon kay Recto.

Kumbinsido ang senador na tiyak walang aalma at iiyak kung lolobo man ang bilang ng mamamatay na Abu Sayyaf bagkus iyan umano ang mga bangkay na nais na makita ng taumbayan.

“There will be zero public outcry if there will be a rise in the number of Abu Sayyaf killed. It is the kind of body count the people would welcome,” giit pa ni Recto kasabay ng pagsasabing, “These terrorists have been in the beheading business for 25 years now. Isang henerasyon na. Dapat nang tuldukan,” ayon kay Recto.

Gayunpaman, paglilinaw ni Recto, na bagama’t suportado niya ang giyera kontra droga ngunit dapat ituon umano ang operasyon nito sa mga sources o pinanggagalingan ng droga tulad ng shabu factories.

“I will concede that the war against drugs should continue. But it should be on the manufacturing front. Instead of knocking on homes, the police should be battering down gates of shabu labs,” dagdag ni Recto.

Ayon kay Sen. Antonio Trillanes IV, manganganib lang ang buhay ng mga ordinaryong Filipino sa pagbuhay ng Oplan Tokhang dahil bago ito ipinatigil ni Pangulong Duterte ay tinatayang 8,000-katao na ang napatay, marami rito ay mga inosenteng sibilyan na nadamay lang sa war on drugs ng administrasyon.

Nagbanta pa si Trillanes sa mga pulis na posibleng madamay sila sa isasampang kaso laban kay Duterte sa international criminal court. Itinuturing ng human rights group na “crimes against humanity” ang pagpatay ng 8,000-katao sa war on drugs ng administrasyon.





“Alam n’yo talagang dangerous eh 8,000 na ‘yung namatay eh. Whether i-resume niya (Duterte) o hindi ang Tokhang, mananagot siya sa mga namatay na tao,” diin ni Trillanes.

“Binabalaan ko lang ang kapulisan, madadawit lang kayo dito sa kasong ito. Kasama kayo dito sa crimes against humanity kapag ipinagpatuloy nila ito,” babala pa ng senador.