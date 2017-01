KAYA NATIN: Mahilig manira, wala namang nagawa

Nakakalungkot ang nangya­yari ngayon sa social media kung saan puro mga kasinunga­lingan at paninira ang nababasa­ natin dito. ­Nitong ­nakaraang linggo ay lumu­tang na naman ang kasinunga­lingan na buntis nga raw si Vice President Leni ­Robredo at kaya raw ito pumunta ng Estados Unidos ay para ipa-abort ang bata. Wala na ­talagang maimbentong kuwento ang mga kalaban ni ­Robredo kaya kahit­ imposible ang kanilang mga pinapa­kalat ay ­pilit pa rin nila itong gagawin para lamang siraan si ­Robredo. Ang nakakalungkot lamang dito ay may iilang naniniwala sa mga ganitong klase ng balita. Sana sa pagpasok nitong bagong taon ay mas maging maingat tayo sa mga binabasa nating mga ­tsismis at balita. Marami­ na kasi ngayong mga nagpapa­kalat ng mga kung anu-ano para lamang manira ng iba. ­Huwag magpakatanga nga­yong bagong taon, gamitin ­natin ang utak natin para kilatisin kung ano nga ba ang totoo at ano ang ­imbentong mga kuwento.

Kung titingnan mo rin ang Facebook ngayon, karamihan ng mga naninira kay Robredo ay halatang mga tinatawag ­nating mga online troll o mga bayarang mga tao na guma­gawa ng mga imbentong mga account sa Facebook para ­lamang magkalat ng maling mga balita.

Bukod pa sa mga ito ay may mga bayarang blogger din na ang gina­gawa ­lamang ay manira araw-araw kay Robredo. Alam ­naman nating lahat kung sino ang may pakana ng mga ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matanggap na natalo sila kay Robredo noong ­nakaraang halalan.

Sa halip sana na manira ay mas mabuti sana na tularan nila si Robredo na kahit wala na itong posisyon sa gabinete ni ­Presidente Rody Duterte ay kusang loob pa rin siyang ­gumawa ng paraan para makatulong sa mga naging biktima ng bagyong Nina at mga nasunugan nitong nakaraang linggo sa NIA Road, Quezon City. Makikita natin na napaka­laki talaga ng tiwala ng maraming Pilipino at organisasyon kay ­Robredo dahil dagsa ang pagdating ng mga donasyon para sa ating mga kababayan. Habang sinisiraan ng iba si ­Robredo, tuloy lamang ang kanyang trabaho para sa mga kababayan nating nasa ­laylayan ng lipunan. Ang tanong ko nga sa mga ­parating mahilig manira at magkalat ng kasinungalingan ay mapapakain ba ng inyong mga paninira ang mga kaba­bayan nating nasalanta? Sana sa halip na sayangin ang oras sa pani­nira ay gamitin na lamang ito para matulu­ngan ang mga kababayan nating nangangailangan.