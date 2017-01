KAYA NATIN: #Lumeleni

May lumabas na balita na nagpunta raw ng China si Presidente Rody Duterte para magpagamot dahil may sakit na cancer daw ito. Totoo kaya ito? Sa tingin ko naman­ ay hindi dahil kung may sakit man si Duterte makikita naman natin­ ‘yun sa kanyang itsura at para sa akin ay mukhang malakas pa naman­ siya. Marami nang tsismis at kasinungalingan ang lumalabas ngayon sa Facebook kaya hindi puwedeng basta-basta­ na lamang tayong maniwala­ sa kahit anong nababasa natin doon. Pero kung may sakit nga si Duterte, ito kaya ang dahilan kaya tila atat na atat nang makaupo ang ­talunang si Bongbong Marcos bilang Bise Presi­dente? ­Kitang-kita naman­ ngayon na panay paninira at kasinunga­lingan ang luma­labas laban kay Vice President Leni Robredo.­ Ang sabi ng mga eksperto ay ginagawa raw ito ng mga bayarang ­kakampi ni Marcos para sirain ang imahe ni Robredo sa publiko para kapag naluto na nila ang desisyon sa Korte ­Suprema ay hindi mag-aalsa ang taumbayan.

Para naman kay Robredo, sa halip na patulan pa ang mga walang kakuwenta-kuwentang mga tsismis at paninira laban­ sa kanya, binubuhos na lamang niya ang kanyang oras para tuparin sa taumbayan ang kanyang pangako noong nakaraang halalan. Patuloy ang pag-ikot ngayon ni Robredo sa iba’t ibang mga lugar para maghatid ng tulong sa mga nasa ­lay­layan.

Nitong nakaraang linggo ay naghatid ang kanyang opisina ng tulong sa mga nasalanta ng sunog sa NIA Road, Quezon City. Habang si Robredo mismo naman ay patuloy­ ang pagdalaw at pagdala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Nina. ­Tuwang-tuwa ang mga taga-Marinduque sa kanyang pagdalaw doon dahil sa kauna-unahang pagkakataon­ daw ay may mataas na opisyal ng ating pamahalaan na pumansin sa kanila at naghatid ng tulong. Bukod pa rito ay nagtungo rin si ­Robredo sa Tondo kung saan kinausap niya ang mga lider doon para alamin at bigyan ng tugon ang mga nararanasan na problema ng ating mga kababayan.

Ganito kasipag ang ating Bise Presidente. Sa gitna ng mga paninira sa kanya, tuloy lang ang trabaho kaya binansagan na #Lumeleni ang mga tulad niya na tahimik lamang na tumutulong sa mga tunay na nangangailangan sa ating lipunan. Ikaw? May kilala ka bang #Lumeleni?

