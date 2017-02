KAYA NATIN: Lalaya na ang mga kriminal!

Dumating na nga ang pagbabago na pinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bayan noong nakaraang halalan.

Hindi nga lang pagbabago para sa ikabubuti ng bayan pero pagbabago para sa mga kriminal at kawatan ng ating lipunan.

Unang-una, nakalaya na sa wakas si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na alam naman nating lahat ay naging kilala dahil sa halos lingo-linggong mga iskandalo na kinasangkutan ng kanyang administrasyon gaya ng kilalang Fertilizer Fund Scam at siyempre ang NBN-ZTE Deal na hanggang ngayon ay wala pa ring napaparusahan.

Noong nakaraang Nobyembre ay kinalimutan ng administrasyong Duterte ang sakripisyo ng libu-libong mga Pilipino na namatay sa pakiki­paglaban sa Martial Law at inilibing sa Libingan ng mga Ba­yani ang diktador na si Ferdinand Marcos.

Ngayon naman ay mismong si Solicitor General Jose Calida at ang Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo pa ang nakikiusap sa ating mga korte na pakawalan na ang Pork Barrel Scam Queen na si Janet Napoles.

Bilyun-bilyon ang nawala sa bayan dahil sa kalokohang ito pero ngayon ay kinakampihan pa mismo ng ating pamahalaan ang siyang naging arkitetko ng pandarambong na ito.

Gaya ng sinabi ko sa nakaraang kolum ko, kung mahirap ang nahuling nagnakaw ng kahit isang kilong bigas lamang para pakainin ang kanyang nagugutom na pamilya, siguradong kulong ito pero kapag mayaman at maimpluwensya ka gaya ni Napoles, mismong ang administrasyong ito pa ang lalaban para makawala ka sa kulungan.

Isa pang masamang balita ay ang balita na ipapawalang sala na ni Department of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano Aguirre ang mga kilalang drug lord at mamamatay tao gaya nina Herbert Colanggo, Engelberto Acenas Durano, Vicente Sy, Jojo Baligad at Wu Tuan Yuan alias Peter Co kapalit ang kanilang mga testimonya laban kay Senadora Leila de Lima.

Alam naman nating lahat na gagawa na lamang ng kwento ang mga ito para lamang makalaya sila at hindi na mabulok sa bilangguan.

Ang tanong tuloy ng nakararami, akala ko ba galit sa ilegal na droga at mga kriminal si Pangulong Duterte, bakit tila nga­yon ay pakakawalan niya ang lahat ng mga malalaking kriminal habang ang mga mahihirap na nagkakasala ay basta-basta na lamang pinapatay?





Ito ba ang pagbabago na gusto talaga ng bawat Pilipino?

