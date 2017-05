KAYA NATIN: Lalaya na ang mandarambong!

By Harvey Keh

Nakakagalit at nakakalungkot ang balitang lumabas ngayong­ linggo kung saan pumabor ang ating korte sa inihaing mosyon ng ating gobyerno na ipawalang-­sala na si Pork Barrel Scam Queen ­Janet ­Napoles sa kanyang kaso na Serious­ ­Illegal Detention.

Unti-unti na ­nating nakikita na malapit nang lumaya ang utak sa nangyaring pork barrel scam kung saan bilyun-bilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan at napunta sa bulsa ng iilan. Dahil sa nangya­ring ito, hindi malayo na pati sa kaso niyang pandarambong ay mapawalang sala na rin si ­Napoles ­dahil alam naman nating lahat kung anong klaseng hustisya ang mayroon sa ating bansa.

Bukod pa rito mismong nanggaling na sa bibig ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre­ na may plano ­silang gawing state witness itong si Napoles. Kung mangyayari ito ay talagang lalaya na nga si Napoles at tuluyan nang mawawala­ ang lahat ng kaso laban sa kanya. Napaka­suwerte ­naman nitong ­mandarambong na ito dahil kahit bilyun-bilyon na ang kanyang kinita ay makakalaya pa siya!

Bakit kaya gustong gawin ng administrasyong ito na paka­walan na si Napoles? Maraming dahilan, unang-una, ilan sa mga naging malapit na tagasuporta ni Duterte noong kampanya ay mga abogado ni Napoles gaya ni Atty. Bruce Rivera na siya ring namumuno ngayon sa Impeach Leni Robredo movement. Posibleng bayad utang ito ng administrasyong Duterte sa mga ­nagawang tulong ng kampo ni Napoles sa kanya noong nakaraang halalan.

Isa pang posibleng dahilan na sa tingin ko ay mangyayari na sa mga susunod na buwan ay gagamitin nila si Napoles para siraan ang mga nasa oposisyon. Kung matatandaan natin na ito rin ang kanilang ginawa kay Senadora Leila De Lima kung saan mga kilalang drug lord at mamamatay-tao ang mga ginamit para ipakulong ito. Sigurado akong may maayos na usapan na ang administrasyong ito sa kampo ni Napoles na kapalit ng kanyang kalayaan ay ang kanyang pagtukoy sa mga taga-oposisyon bilang mga nakinabang sa pork barrel scam.

Nakakalungkot na kung sino pa ang mga tunay na nanloko at nagnakaw ng bilyun-bilyon sa taumbayan ay sila pa ngayon ang makakalaya at mabibigyan ng pabor ng kasalukuyang administrasyon. Ito ba ang tunay na pagbabago at reporma­ na nais ng taumbayan noong inihalal natin bilang Pangulo si Duterte? Kayo na ang humusga.