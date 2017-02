KAYA NATIN: Karma ni Aguirre

Mukhang kinakarma na ngayon­ si Department of Justice Secretary­ Vitaliano Aguirre sa kanyang mga pinaggagawa noong nakaraang ­taon. Matatandaan na si Aguirre­ ang nanguna sa pagpresenta sa mga kriminal sa Senado at Kongreso­ ­para idawit si Senador Leila De ­Lima sa ilegal na droga sa ating bansa.

­ Ilang beses nang inulit ni Aguirre na wala siyang ibinigay na kapalit sa mga kriminal na ito pero nitong nakaraang linggo ay lumabas­ ang isang opisyal na memo mula sa Bureau of Corrections kung saan tinutukoy rito si Aguirre­ na ­siyang nagbigay ng utos na bigyan ng special privileges­ ang mga presong tumestigo laban kay De Lima. Ilan sa mga ­special privileges­ na ito ay ang pagtira ng mga preso sa mga air-conditioned­ na mga kuwarto na may mga malalaking TV at ang patuloy na paggamit pa nila ng mga cellphone at internet. Aba, mas maganda pa ang buhay ng mga kriminal at presong ito kaysa sa ating lahat! Nahuli tuloy ang kasinungalingan ­nitong si Aguirre kaya marami tuloy ang nagsasabi na halatang scripted­ talaga ang ginawa nilang paninira kay De Lima. Paano kaya maipapaliwanag ni Aguirre ang kalokohang ito?

Bukod pa rito, alam na rin naman nating lahat ang nangyaring­ pagdinig sa Senado kung saan mismong si ­Senador Richard Gordon na kilalang kakampi ni Pangulong Rody Duterte ay nagalit kay Aguirre dahil hinayaan ng Bureau of ­Immigration (BI) na makaalis ng bansa si Wally Sombero na isang mahalaga­ sanang testigo sa nangyaring P50 milyong ­suhulan sa BI. Ang BI ay isa pang opisina na siyang pinamumunuan ni Aguirre. Hindi tuloy naalis kay Gordon na sabihin na marami nang mga Pilipino ang naghihinala na kasabwat itong si Aguirre sa ­nangyayaring kalokohan diyan sa BI. Kung hindi­ agad aayusin ito ni Aguirre ay hindi na ako magugulat kung ­siya mismo ay sasabit dito sa kalokohang ito.

Ano kaya ang masasabi ng ating mahal na Pangulo rito? ‘Di ba ilang ulit na rin niyang sinabi na ayaw niya sa mga kurakot­ sa ating pamahalaan? Baka naman ayaw niya lang sa mga kurakot­ na kalaban niya sa pulitika pero kung kakampi niya ang mga ito ay okay lang. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Abangan­ na lang natin ang mga magiging susunod na kabanata sa mga pangyayaring ito.