KAYA NATIN: Hindi raw sila takot sa Simbahan

Halos umabot ng 20,000 katao ang sumali noong nakaraang Sabado ng madaling-araw sa Walk for Life na ginawa ng Simbahan para ipakita ang pagtutol nito sa nangyayaring kultura ng karahasan at kamatayan sa ating bayan.

Nakaka­gulat ang numerong ito dahil ito ay ginanap ng alas-kuwatro ng ­madaling-araw kung saan karamihan sa atin ay masarap pa ang tulog pero kitang-kita ­natin na ganu’n pa man ay marami pa rin ang nakuha ang ating Simbahan­ para sumali rito. Pinakita lamang ng Simbahan na hindi ito mananahimik at matatakot sa gitna ng kaliwa’t kanang pamba­batikos sa kanila ng administrasyong Duterte at ng mga tagasuporta nito.

Sabi ng ilang mga tagasuporta ng administrasyong Duterte na wala na raw nakikinig sa Simbahan at sa mga obispo at pari pero sila rin mismo ay nag-iimbento ng mga kuwento para ­si­rain ang ating Simbahan. Kung talagang mahina at wala nang sumusunod sa Simbahan bakit tila natatakot sila rito at patuloy pa rin ang kanilang pagkakalat ng paninira laban­ dito? Isa sa mga ­kasinungalingan na kanilang pinapakalat sa social media­ ay kaya raw marami ang dumalo sa Walk for Life dahil­ may pinangako­ raw na pa-raffle ang Simbahan­.

Walang nangyarin­g ganito noong nakaraang Sabado pero talagang gagawa­ ng ­kuwento ang ilang mga tagasuporta ni Duterte d­ahil ­nakikita na nila na ginagamit na ng Simbahan ang kanilang lakas para ­labanan ang kultura ng karahasan at kamatayan sa ating bayan.

Huwag nating kakalimutan na marami nang mga mala­lakas na pinuno sa buong mundo ang bumangga at sinubukang gibain ang Simbahan pero pagkalipas ng ilang libong taon ay nakatayo pa rin ang Simbahan habang ang mga pinunong ito ay sumakabilang-buhay na.

