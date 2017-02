KAYA NATIN: Dapat sa kulungan, hindi sa Mindanao

Mismong ang Pangulo na ang nagsabi na ipapatapon daw niya ang mga pasaway na pulis sa Mindanao para doon sila magsilbi. Kahit­ ang pamunuan ng Philippine National­ Police (PNP) ay nagsabi na ilili­pat sa Mindanao ang mga pulis na ­mapapatunayang naging sangkot sa Tokhang for Ransom at iba pang mga krimen. Ang tanong ko tuloy ay bakit ililipat sa Mindanao?­ Ang tingin ba ng mga pinuno ng ating pamahalaan ay tapunan ng mga pasa­way at kriminal ang Mindanao? Hindi ba’t dapat ay patas­ ang pagtingin ng ating pamahalaan sa bawat lalawigan at ­rehiyon sa ating bansa? Sa ganitong mga desisyon ay pinapa­kita lamang na parang 2nd class citizen ang mga taga-Mindanao­ dahil sa kanila itatapon ang mga sakit ng ulo sa hanay ng kapulisan. Ang dapat sa mga tiwali at abusadong pulis ay hindi itapon sa Mindanao, kundi sa kulungan.

Palpak din ang naging diskarte ni PNP Chief Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa mga pulis na sangkot ngayon sa tokhang for ransom. Aba, akalain mong ang binigay na parusa ni Dela ­Rosa sa mga pulis sa Pampanga ay mag-push ups lamang habang kapag adik o pusher ang nahuli ay dinadala agad ang mga ito sa kulungan o kaya ay pinapatay na lamang. Itong mga tiwa­ling pulis na ito ang umaabuso sa kanilang kapangyarihan kaya­ naman nawawala na nang tuluyan ang tiwala­ ng mga ordinaryong­ mga mamamayan sa ating kapulisan. Kung seryoso talaga si Bato na ayusin at patinuin ang hanay ng ating kapulisan ay dapat ipakulong niya kaagad ang mga lokong pulis na ito. Hanggang walang napaparusahang mga abusadong pulis ay siguradong marami pa rin diyan ang magtatangkang maging mga pasaway.

Ikaw, saan ka mas takot ngayon, sa pulis o sa adik?

