Katawa-tawa ang husgado kay Napoles

Magiging katawa-tawa ang justice system sa bansa kung gagawing state witness ang mastermind ng pork barrel fund scam na si Janet Lim-Napoles.

Ito ang reaksyon ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa nilulutong kasunduan ng kampo ni Napoles at Justice Secretary Vitaliano Aguirre na gawing state witness ang pork barrel scam queen.

Naniniwala si Pangilinan na gusto lamang iligtas ni Napoles ang kanyang sarili kaya gustong makipagsabuwatan sa Department of Justice (DOJ).

“Paano nangyari na yung pinakamalaki ang nakulimbat sa pork barrel na mas malaki pa sa bawat politiko dahil sa lahat nung congressman at senador na kanyang kasabwat ay may hati siya ay gagawing state witness? .. magiging katawa-tawa ang ating sistema ng katarungan,” giit ng senador.

“Napoles will say anything just to save her skin,” dadag ni Pangilinan.

Sa kabila nito, umaasa ang senador na hindi papayag ang korte na gawing state witness si Napoles lalo na kung ebidensiya ang pagbabatayan.