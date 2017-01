Kasuhan ang mga nasa likod ng fake news!

Nabibilang na ang araw ng mga taong nasa likod ng mga pekeng news sites at nagpapakalat ng pekeng balita na parang kabute sa social media.

Ayon kay Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat ng Liberal Party (LP), pinag-aaralan na nito ang paghahain ng panukala para parusahan ang mga nasa likod ng pekeng news sites.

“Law to penalize perpetrators of fake news and news sites. Planning to file,” tweet ni Baguilat.

Ginawa ng mambabatas ang pahayag dahil mistulang hindi umano mapigilan ang pagsulpot ng mga pekeng news sites sa social media na karaniwang nagpapakalat ng mga maling balita o pekeng balita.

Kailangan aniyang mapanagot ang mga ito dahil isa itong uri ng pagiging iresponsable dahil sa pagkakalat ng mga pekeng balita na naka­kagulo, hindi lamang sa kanilang pinupuntiryang mamamayan kundi sa bansa sa kabuuan.

Sa ngayon ay umiiral at pinaparusahan ng aresto mayor o pagkakakulong ng isang araw hanggang anim na buwan ang sinumang magpa-publish ng maling balita at multang P200 hanggang P1,000.

Nakasaad ito sa Article 154 ng Act 3815 ng Revised Penal Code subalit sakop lamang nito ang mainstream media at hindi ang social media kung saan nagsulputan ang mga pekeng news sites.