Kaso ng SAF 44 gumugulong na

Nagsimula nang gumulong ang kasong isinampa ng pamilya ng 44 Special Action Force (SAF) commandos ng Philippine National Police (PNP) na napatay sa Mamasapano, Maguin­danao, noong Enero 25, 2015.

Nai-raffle kahapon sa Sandiganbayan Fourth Division ang kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban kina dating PNP director general Alan Purisima at dating SAF director Getulio Napeñas.

Ang Sandiganbayan Fourth Division ay pinamumunuan ni Associate Justice Sabino de Leon Jr. at miyembro naman sina Associate Justices Narciso Nario Sr. at Rodolfo G. Palattao.

Noong Martes, Enero 24, 2017 ay pormal na kinasuhan ng tanggapan ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales sina Purisima at Napeñas dahil sa naging papel ng mga ito sa Oplan Exodus na ikinamatay ng 44 SAF troopers.

Kasong Usurpation of Authority at katiwalian ang isinampa ng Office of the Special Prosecutors (OSP) ng tanggapan ni Morales, laban kina Purisima at Napeñas.

Base sa inihaing kaso, kahit suspendido na si Purisima bilang PNP chief, dahil sa hiwalay na kasong katiwalian, mula Disyembre 9, 2014 ay nakialam pa umano ito sa Oplan Exodus na naatasang aaresto sa Malaysian terrorist na si Zulkifli bin Hir, alyas Marwan sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015.

Samantala, muling iginiit ni Napeñas na walang direct order sa kanya si dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng Mamasapano operation, taliwas umano sa binitiwang mga sagot nito sa mga katanungan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Napeñas, tanging kay dating PNP chief Alan Purisima lamang siya kumukuha ng direct orders kahit pa kasama siya sa pagbibigay ng briefing kay Aquino.